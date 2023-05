Chinas Außenminister für Spontanbesuch in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock trifft am Dienstag (12.30 Uhr) in Berlin ihren chinesischen Amtskollegen Qin Gang. Das Gespräch dürfte der Vorbereitung der für Juni geplanten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen dienen, zu denen der neue chinesische Ministerpräsident Li Qiang nach Berlin eingeladen wurde. Als weitere Stationen der fünftägigen Reise Qin Gangs kündigte das Außenministerium in Peking Frankreich und Norwegen an.

Der politische Austausch zwischen Peking und Berlin nahm nach dem Ende der Pandemie zuletzt spürbar zu. Mitte April war Baerbock bereits zu ihrem ersten Besuch in China. Dabei wurden erneut klare Differenzen deutlich. Baerbock sieht die Volksrepublik einerseits als Systemrivalen, andererseits aber auch als Partner und Wettbewerber.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) war im November zu seinem Antrittsbesuch in China - als erster westlicher Regierungschef nach dem Parteitag der Kommunistischen Partei, auf dem Staats- und Parteichef Xi Jinping seine Macht weiter gefestigt hatte.