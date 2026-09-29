Cleanup Aktie
WKN: 880447 / ISIN: JP3270200003
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29.09.2026 03:09:01
China’s bad consumer debt cleanup falters, spooking investors
As many as 100 million people are behind on payments of at least 2.2 trillion yuan (US$327 billion)Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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