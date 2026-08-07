Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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07.08.2026 16:46:03
China's Beijing further relaxes home-buying curbs in property boost bid
[BEIJING] Beijing’s municipal authorities announced on Friday (Aug 7) further measures to relax home-buying curbs as they try to prop up flailing...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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