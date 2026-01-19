|
19.01.2026 03:08:59
China’s Birthrate Plunges to Lowest Level Since 1949
With fewer babies and more deaths, China’s population fell for a fourth straight year as policymakers face a demographic crisis in the making.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX knapp unter 25.000 Punkte -- Feiertag an der Wall Street -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. An der Wall Street findet feiertagsbedingt kein Montagshandel statt. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.