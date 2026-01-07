Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
07.01.2026 01:59:22
China's BYD overtakes Tesla as world's top EV seller
Elon Musk's Tesla has had a tough year and faced intensifying competition from Chinese and European rivals.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Analysen zu Tesla
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
