BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
|
07.01.2026 06:31:20
China's BYD overtakes Tesla as world's top EV seller
Elon Musk's Tesla has had a tough year and faced intensifying competition from Chinese and European rivals.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu BYD Co. Ltd.

Aktien in diesem Artikel
|BYD Co. Ltd.
|10,44
|-3,47%
|BYD Company Ltd (H) Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs -H-
|10,40
|-4,59%
|Tesla
|367,60
|-0,59%