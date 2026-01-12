Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
12.01.2026 15:15:21
China's BYD overtakes Tesla as world's top EV seller
Elon Musk's Tesla has had a tough year and faced intensifying competition from Chinese and European rivals.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
