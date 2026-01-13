BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
|
13.01.2026 04:51:21
China's BYD overtakes Tesla as world's top EV seller
Elon Musk's Tesla has had a tough year and faced intensifying competition from Chinese and European rivals.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Aktien in diesem Artikel
|BYD Co. Ltd.
|10,62
|1,63%
|Tesla
|384,50
|0,51%
