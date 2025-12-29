BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
29.12.2025 03:04:08
China's BYD poised to overtake Tesla in 2025 EV sales
The two groups are expected soon to publish their final figures for 2025
