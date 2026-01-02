BYD Aktie

BYD

WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296

02.01.2026 03:15:34

China's BYD set to overtake Tesla as world's top EV seller

It would mark the first time the Chinese firm has outpaced its American rival for annual sales.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
