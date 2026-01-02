BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
|
02.01.2026 03:15:34
China's BYD set to overtake Tesla as world's top EV seller
It would mark the first time the Chinese firm has outpaced its American rival for annual sales.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BYD Co. Ltd.mehr Nachrichten
|
29.12.25
|BYD-Aktie im Fokus: Verkaufszahlen könnten Tesla 2025 schlagen (finanzen.at)
|
29.12.25
|BYD: Autobauer aus China überholt Tesla bei Verkäufen von Elektrofahrzeugen (Spiegel Online)
|
22.12.25
|Aktien-Ausblick: Gehört das Jahr 2026 dem Tesla-Konkurrenten BYD (finanzen.at)
|
12.12.25
|Tesla-Aktie: Model Y in China bereits für 2025 ausverkauft - trotz Konkurrenz von BYD und Xpeng (finanzen.at)
|
09.12.25
|Bahngewerkschaft EVG protestiert gegen Kauf chinesischer Elektrobusse von BYD (Spiegel Online)
|
04.12.25