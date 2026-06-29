Central Bank Aktie
WKN DE: A0YHYY / ISIN: US15251P1084
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29.06.2026 04:43:56
China’s central bank debuts overnight reverse repo operation, withholding key interest rate
The bank conducts 300 billion yuan of overnight reverse repurchase agreements in open market operationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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