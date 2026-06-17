Peers Aktie
WKN DE: A2PL83 / ISIN: JP3801660006
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17.06.2026 05:56:32
China’s central bank hints at shift toward overnight policy rate to match global peers
PBOC will improve the use of temporary overnight reverse repo and repo operationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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