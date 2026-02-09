Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
09.02.2026 12:49:45
China’s Comac puts up fierce competition against Airbus and Boeing
For the second time in two years, the Comac C919 was on full display at the Singapore Airshow. This Chinese narrow-body single-aisle...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Nachrichten zu Airbus SE
|
12:27
|Anleger in Paris halten sich zurück: Das macht der CAC 40 am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Euronext-Handel: CAC 40 zum Start des Montagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Airbus SE-Analyse: Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet (finanzen.at)
|
06.02.26
|Airbus-Aktie freundlich: Asien-Pazifik bleibt wichtigster Wachstumsmarkt (Dow Jones)
|
06.02.26
|CAC 40 aktuell: Anleger lassen CAC 40 steigen (finanzen.at)
|
06.02.26
|Airbus SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold (finanzen.at)
|
06.02.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|06.02.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins erwartet -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die Wall Street dürfte uneinheitlich starten. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.