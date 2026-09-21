CXMT a Aktie

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21.09.2026 06:14:53

China’s CXMT Says It Has Reached Advanced DRAM Mass Production, Challenging Samsung, SK Hynix and Micron in Memory Chips

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