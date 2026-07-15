DeepSeek Aktie
WKN DE: DEEP01 / ISIN: NETDEEP00001
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15.07.2026 05:57:19
China’s DeepSeek to raise fresh capital at US$74 billion valuation ahead of onshore IPO
The AI startup has started early deliberations for a potential listing on Shanghai’s Star Market, sources sayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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