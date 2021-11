Chinas Exportwachstum setzt sich fort

PEKING (dpa-AFX) - China verzeichnet ein stärkeres Exportwachstum als erwartet. Im Oktober stiegen die Ausfuhren der zweitgrößten Volkswirtschaft im Vergleich zum Vorjahresmonat um 27,1 Prozent auf insgesamt 300,2 Milliarden Dollar (259,3 Mrd Euro) an, wie aus den am Sonntag veröffentlichten Handelszahlen des Zolls in Peking hervorgeht. Damit erreicht Chinas Wirtschaft den 13. Monat in Folge Exportsteigerungen im zweistelligen Prozentbereich.

Die Importe hingegen haben mit 20,6 Prozent vergleichsweise langsam angezogen und liegen leicht hinter den Prognosen der meisten Ökonomen zurück.

Im Oktober kaufte China zudem weiterhin auffallend wenig in Deutschland ein. Die Importe der Volksrepublik aus Deutschland sind im Oktober im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,1 Prozent gesunken. Chinas Exporte nach Deutschland hingegen sind mit einer Steigerung von 42,5 Prozent deutlich angewachsen./fk/DP/mis