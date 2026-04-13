Geely Aktie
WKN: A0CACX / ISIN: KYG3777B1032
|
14.04.2026 01:54:11
China’s Geely Auto unveils AI-hybrid tech to take on Toyota
The company is one of China’s largest carmakers, with some of the country’s best-selling EV modelsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Aktien in diesem Artikel
|Geely
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|Toyota Motor Corp ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 0.2 ADRs
|20 740,00
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|Toyota Motor Corp. (spons. ADRs)
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|Toyota Motor Corp.
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