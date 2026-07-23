Geely Aktie
WKN: A0CACX / ISIN: KYG3777B1032
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23.07.2026 11:47:42
China's Geely to make electric SUVs at Ford Spain plant, jointly develop model for Europe
The first electric SUV to be made in Valencia is the EX5Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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