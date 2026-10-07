Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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07.10.2026 15:19:27
China's Golden Week reveals cautious consumer spending despite travel surge
Chinese visitors are returning from trips after the 13-day Golden Week holiday. Their subdued spending has raised fresh questions about domestic demand in the world's second-largest economy.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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