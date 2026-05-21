Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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21.05.2026 06:00:07
China’s Housing Slump Shows Signs of Bottoming Out. We’ve Been Here Before.
Property prices in Shanghai, in particular, are rebounding, but the national market still faces an enormous overhang — 90 million empty or unfinished apartments.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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