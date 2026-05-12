RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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12.05.2026 13:01:17
China's JD.com reports 5% rise in quarterly revenue, beating estimates
[BEIJING] Chinese e-commerce giant JD.com said on Tuesday (May 12) its first-quarter revenue climbed 4.9 per cent, helped in part by a...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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