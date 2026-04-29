Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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29.04.2026 07:00:04
China’s Mao-era regulator in a stand-off with Meta over AI
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|Meta Platforms (ex Facebook)
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