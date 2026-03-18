Class Aktie
WKN DE: A2AL9M / ISIN: AU000000CL11
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18.03.2026 18:00:00
China’s middle class is quietly stockpiling cash — ‘shadow saving’ — and it could short-circuit the global economy
Households aren’t broke, the available data indicate. They’re just exhibiting a reluctance to spend.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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