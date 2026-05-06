Midea Group Aktie
WKN DE: A40NY5 / ISIN: CNE100006M58
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07.05.2026 00:56:28
China’s Midea Group raises US$2.2 billion in convertible bond sale
A growing number of Chinese companies are selling bonds that convert into stockWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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