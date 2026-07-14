Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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14.07.2026 05:06:10
China’s monthly car exports surge past 1mn as overall trade soars
World’s leading exporter now also second-largest importer, Beijing saysWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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