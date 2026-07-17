Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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17.07.2026 18:53:04
China's Moonshot AI claims Kimi K3 can rival OpenAI and Anthropic
The company has unveiled a massive new artificial intelligence model it says can take on top American firms.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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