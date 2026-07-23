Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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23.07.2026 03:52:10
China's Moonshot AI stole from Anthropic, Trump tech adviser says
The allegations come as Chinese AI companies are facing increased US government scrutiny.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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