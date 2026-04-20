iQiyi Aktie
WKN DE: A2JGN8 / ISIN: US46267X1081
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20.04.2026 07:22:46
China’s Netflix iQiyi goes all-in on AI content in big overhaul
Overseas membership revenue has surged more than 30% last yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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17.04.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
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17.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
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17.04.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
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17.04.26
|Netflix-Aktie bricht nach starken Zahlen wegen Gewinnausblick ein (finanzen.at)
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17.04.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
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17.04.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
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17.04.26
|Gewinne in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
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17.04.26
|Aufschläge in New York: Börsianer lassen S&P 500 am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|17.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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|iQiyi
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|Netflix Inc.
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