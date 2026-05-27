LEGS Aktie
WKN: A0BLUC / ISIN: JP3980300002
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27.05.2026 13:45:00
China’s next export shock walks on two legs — and costs less than a used car
Beijing is funding humanoid robots to slash Chinese factory costs and build a competitive advantage.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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