China’s Nio launches Onvo brand to challenge Tesla’s best-selling model

CHINESE electric vehicle (EV) maker Nio on Wednesday (May 15) launched the first vehicle in its new lower-priced brand Onvo which aims to compete there with Tesla's Model Y, the world's best-selling EV. Nio unveiled the Onvo L60 SUV with a sticker price starting from 219,900 yuan (S$40,897), 12 per cent below the price of Tesla's Model Y which starts at 249,900 yuan in China. Nio plans to start delivery of the Onvo L60 in September.