Chinas Notenbank hält Werkzeuge zur Stützung der Konjunktur bereit

Peking (Reuters) - Chinas Zentralbank hält zur Stimulierung der mauen Wirtschaft eine Reihe von Werkzeugen parat.

Der Leiter der Abteilung für Geldpolitik bei der Notenbank, Zou Lan, zählte dabei am Freitag auf einer Konferenz in Peking mehrere Instrumente auf, mit denen eine üppige Liquidität im Bankensystem gesichert werden könne. Er nannte dabei unter anderem die Senkung des Mindestreservesatzes (RRR). Je niedriger dieser Satz ist, um so mehr Kredite können die Geschäftsbanken vergeben.

Die Notenbank hat jedoch noch weitere Pfeile im Köcher: Zou nannte Offenmarktgeschäfte , den Zinssatz für mittelfristige Darlehen an Finanzinstitute (MLF) sowie andere strukturelle geldpolitische Instrumente. Diese müssten koordiniert und flexibel eingesetzt werden. Details nannte er nicht.

Exportweltmeister China leidet unter der eingebrochenen Auslandsnachfrage, einem angeschlagenen Immobiliensektor, steigender Arbeitslosigkeit und auch der Konsum schwächelt. Chinas kommunistische Führung hat der Wirtschaft Unterstützung zugesichert und spricht von einer "schwierigen" Erholung von der Pandemie. Es fordert dabei eine "umsichtige" Geldpolitik und eine stabile Währung.

