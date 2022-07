Chinas Parteiführung nennt Wachstumsziel für dieses Jahr nicht mehr

Peking (Reuters) - China verabschiedet sich zunehmend von seinem Wachstumsziel für die Wirtschaft in diesem Jahr.

Die Volksrepublik werde hart arbeiten, um das bestmöglichste Ergebnis für die Konjunktur in diesem Jahr zu erzielen, berichteten staatliche Medien am Donnerstag nach einem hochrangigen Treffen der regierenden kommunistischen Partei. Zuletzt war dagegen stets noch dazu aufgerufen worden, das Wachstumsziel für dieses Jahr von rund 5,5 Prozent zu erreichen. Experten gehen mittlerweile davon aus, dass dieses Ziel für die nach den USA weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft angesichts harter Corona-Lockdowns in Städten wie Shanghai nicht mehr realistisch ist.

Das 25-köpfige Politbüro war zu einer Sitzung zusammengekommen, um die konjunkturelle Lage zu besprechen. In der zweiten Jahreshälfte 2022 sollte China "Beschäftigung und Preise stabilisieren, die Wirtschaftsaktivitäten in einem vernünftigen Rahmen halten und danach streben, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen", berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua nach dem Treffen. Das Wachstumsziel wurde nicht erwähnt.

Chinas Wirtschaftsmotor stotterte zuletzt kräftig, was die Furcht vor einer globalen Konjunkturabkühlung schürt. Vor allem wegen der harten Corona-Lockdowns legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Frühjahr binnen Jahresfrist nur um magere 0,4 Prozent zu. Klammert man den Schock vom Ausbruch der Virus-Pandemie Anfang 2020 aus, war dies das geringste Wachstum seit Beginn der Datenerhebung 1992. Volkswirte erwarten, dass die Pekinger Behörden nun verstärkt versuchen werden, die Konjunktur anzukurbeln.

(Bericht von Ryan Woo und Ellen Zhang; Bearbeitet von Frank Siebelt, redigiert von Kerstin Dörr; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)