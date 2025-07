Chinas Präsident Xi erstmals nicht bei Brics-Gipfel

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Präsident Xi Jinping nimmt erstmals nicht selbst am Gipfel der sogenannten Brics-Staaten teil. Beim diesjährigen Treffen in Brasilien werde Ministerpräsident Li Qiang anreisen, teilte Außenamtssprecherin Mao Ning in Peking mit. Ein Grund für Xis Abwesenheit wurde nicht genannt.

Auch Russlands Präsident Wladimir Putin kommt nach Kreml-Angaben nicht zu dem Treffen. Hintergrund ist der gegen ihn ausstehende Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofes, den Brasilien als Unterzeichner des Römischen Statuts vollstrecken müsste.

Nicht erstes Mal, dass XI großen Gipfel ausfallen lässt

Zuvor kursierten bereits Medienberichte, wonach Chinas Staats- und Parteichef aus Termingründen nicht zu dem Gipfeltreffen am 6. und 7. Juli nach Rio de Janeiro reisen werde. Es ist das erste Mal, dass der 72-Jährige nicht daran teilnimmt - jedoch nicht das erste Mal, dass er ein großes Gipfeltreffen ausfallen lässt. Bereits beim G20-Gipfel 2023 im indischen Neu-Delhi nahm Li stellvertretend für ihn teil. Damals galt ein laufender Streit mit Indien als Grund für Xis Absage.

Die Abkürzung Brics steht für die Anfangsbuchstaben der ersten fünf Mitglieder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Anfang 2024 kamen der Iran, Ägypten, Äthiopien und die Vereinigte Arabische Emirate dazu. Die Staaten verstehen sich als Forum für Kooperation zwischen Staaten des Globalen Südens. Die Brics-Gruppe wird teils als Gegengewicht zum G7-Bündnis führender westlicher Wirtschaftsmächte verstanden./jon/DP/stk