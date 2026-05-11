Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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11.05.2026 08:53:14
China’s private refiners seek Beijing approval to cut run rates as Iran war hits margins
Many smaller operations have been grappling with weeks of deepening lossesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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