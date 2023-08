Chinas Produktionstätigkeit schrumpft fünften Monat in Folge

Peking (Reuters) - Die Produktionstätigkeit in China ist im August langsamer geschrumpft als erwartet.

Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg von 49,3 im Juli auf 49,7 und blieb damit unter der Schwelle von 50 Punkten, die Expansion von Kontraktion trennt, wie das Nationale Statistikamt am Donnerstag mitteilte. Der Wert lag über der Prognose von 49,4. Chinas Wirtschaftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe ist damit den fünften Monat in Folge rückläufig. Auch das nicht-verarbeitende Gewerbe verlor den Angaben zufolge im August weiter an Schwung. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für diesen Sektor fiel auf 51,0 von 51,5 im Juli.

Zum zweiten Mal in Folge droht die chinesische Wirtschaft ihr bescheidenes Wachstumsziel von rund fünf Prozent pro Jahr zu verfehlen. Die Volksrepublik kämpft mit einer sich ausweitenden Immobilienkrise, schwachen Konsumausgaben und einem rückläufigen Kreditwachstum, was große Banken dazu veranlasst hat, ihre Wachstumsprognosen für dieses Jahr nach unten zu korrigieren.

