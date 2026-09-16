Central Bank Aktie
WKN DE: A0YHYY / ISIN: US15251P1084
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16.09.2026 08:05:26
China’s slower loan growth is new normal, says central bank governor
His comments come after data shows new loans rebounded in August from July’s record contraction, but still missed forecastsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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