CXMT a Aktie
ISIN: CNE100007WP2
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02.09.2026 11:48:00
Chinas Speicherhersteller CXMT und YMTC boomen
CXMT stellt bereits LPDDR6-DRAM her und offenbar auch HBM3e. YMTC will beim NAND-Flash für SSDs Weltmarktführer werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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