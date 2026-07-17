KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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17.07.2026 08:01:00
Chinas Staatschef Xi fordert Kontrolle und Offenheit bei KI
Im KI-Wettstreit mit den USA fordert Chinas Präsident Xi Jinping mehr Kontrolle und einen offeneren Zugang zu mächtigen KI-Technologien.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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