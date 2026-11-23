Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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23.11.2026 18:19:23
Chinas trojanisches Pferd?: US-Ausschuss droht Mercedes mit Verkaufsverbot
Der US-Kongress will chinesische Autos aus dem Land drängen. Das könnte selbst Mercedes treffen, wenn sich nicht etwas ändert. Entweder am Gesetzentwurf oder an Mercedes. Der Autobauer müsste dafür wohl nicht nur seine Lieferketten, sondern auch die Eigentümerschaft umkrempeln.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
17:58
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels freundlich (finanzen.at)
|
17:58
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
17:58
|Zuversicht in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: DAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
14:40
|Mercedes gets edge over Tesla in race for self-driving success in Europe (Financial Times)
|
12:26
|Pluszeichen in Europa: So steht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|20.11.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|37,57
|0,79%
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