Chinas Verbraucherpreise sinken - Deflations-Gespenst am Horizont?

Peking (Reuters) - Die Inflation in China ebbt ab und schürt Sorgen um die Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.

Damit steigt die Gefahr eines Preisverfalls auf breiter Front - also einer anhaltenden Deflation, die die Konjunktur bremsen könnte. Im Oktober lagen die Verbraucherpreise im Durchschnitt 0,2 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres, wie am Donnerstag aus Daten des Nationalen Statistikamtes (NBS) hervorging. Der Rückgang war kräftiger als von Ökonomen mit 0,1 Prozent erwartet, nach einer Stagnation im September. Die Preise der Produzenten, die als Vorläufer für die allgemeine Inflation gelten, sanken sogar um 2,6 Prozent zum Oktober 2022.

"Die Daten zeigen, dass der Kampf gegen anhaltende Disinflation bei schwacher Nachfrage eine Herausforderung für Chinas Entscheidungsträger bleibt", sagte Chefökonom Bruce Pang vom Finanzdienstleister Jones Lang Lasalle. Unter Disinflation verstehen Fachleute, dass sich der Anstieg der Verbraucherpreise verlangsamt, während die Preise bei einer Deflation sinken. Nun sei ein Bündel von Maßnahmen nötig, um die Wirtschaft vor einem Abdriften der Inflationserwartungen zu bewahren, betonte Pang. Denn das könnte die Stimmung der Unternehmen und die Kauflaune der Haushalte gefährden.

Die Behörden haben die Risiken wiederholt heruntergespielt. "Es gibt keine Deflation in China und es wird auch in Zukunft keine Deflation geben", sagte ein Beamter des Statistikamtes im August. Bei einem solchen Preisrückgang auf weiter Flur kommt eine Abwärtsspirale in Gang. Denn Konsumenten spekulieren auf weiter fallende Preise und halten sich mit Käufen zurück. Dies wiederum bremst das Geschäft der Unternehmen, die sich ihrerseits mit Investitionen und Einstellungen zurückhalten. Dieser Teufelskreis kann eine Wirtschaft nachhaltig belasten. Japan hatte über Jahrzehnte hinweg diese Probleme.

Ein Grund für die sinkende Inflation in China im vergangenen Monat war, dass die Preise für Schweinefleisch um rund 30 Prozent sanken - wegen eines Überangebots und schwacher Nachfrage. Allerdings verlangsamte sich auch die sogenannte Kerninflation, bei der die schwankungsanfälligen Preise für Lebensmittel und Energie herausgerechnet werden, von 0,8 Prozent im September auf 0,6 Prozent im Oktober.

Chinas Regierung und die Notenbank haben in den vergangenen Monaten mehrere Konjunkturstützen beschlossen, um die in der Corona-Krise gebeutelte Wirtschaft zu stabilisieren. Doch eine anhaltende Immobilienkrise und die schwache Weltwirtschaft bremsen die Konjunktur.

(Bericht von Liangping Gao, Ella Cao und Ryan Woo; geschrieben von Klaus Lauer, redigiert von Hans Seidenstücker)