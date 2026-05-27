Xpeng Aktie
WKN DE: A2QBX7 / ISIN: US98422D1054
|
27.05.2026 07:03:20
China's Xpeng backed by local government investment fund with undisclosed sum
[BEIJING] Chinese electric vehicle maker Xpeng said on Wednesday (May 27) that it was picked among the first batch to sign on...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Xpeng
|
07:01
|Ausblick: Xpeng legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.05.26
|Erste Schätzungen: Xpeng präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.05.26
|Xpeng in talks with VW about buying a factory in Europe (Financial Times)
|
20.03.26
|Ausblick: Xpeng legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.03.26
|Erste Schätzungen: Xpeng stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)