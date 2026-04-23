Xpeng Aktie

Xpeng für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QBX7 / ISIN: US98422D1054

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23.04.2026 08:03:49

China’s Xpeng expects to start delivering ‘flying’ cars in 2027

Like many other Chinese automakers, the EV maker has expanded overseas and currently operates in about 60 countriesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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