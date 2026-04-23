Xpeng Aktie
WKN DE: A2QBX7 / ISIN: US98422D1054
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23.04.2026 08:03:49
China’s Xpeng expects to start delivering ‘flying’ cars in 2027
Like many other Chinese automakers, the EV maker has expanded overseas and currently operates in about 60 countriesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Xpeng
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20.03.26
|Ausblick: Xpeng legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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06.03.26
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