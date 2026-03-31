RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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31.03.2026 12:59:22
China's Zhipu posts 132% rise in annual revenue on AI boom
Revenue rose more than 100% to 533.9 million yuan (S$99.8 million) in 2025Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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