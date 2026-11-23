Chinatrust Financial hat am 20.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1,22 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chinatrust Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 1,28 TWD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Chinatrust Financial im vergangenen Quartal 89,02 Milliarden TWD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 43,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chinatrust Financial 157,42 Milliarden TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at