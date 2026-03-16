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16.03.2026 06:31:29
Chinatrust Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Chinatrust Financial stellte am 13.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 TWD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,690 TWD je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,56 Prozent auf 181,45 Milliarden TWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 148,06 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,08 TWD eingefahren. Im Vorjahr waren 3,64 TWD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 554,38 Milliarden TWD umgesetzt, gegenüber 545,83 Milliarden TWD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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