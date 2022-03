Chindata Group A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Chindata Group A veröffentlichte am 10.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,160 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 781,7 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 41,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 553,0 Millionen CNY in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,430 CNY, nach -0,460 CNY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 2,85 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Chindata Group A 1,83 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 0,477 CNY gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 2,84 Milliarden CNY, befunden.

Redaktion finanzen.at