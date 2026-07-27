Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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27.07.2026 12:19:36
Chinese chipmaker shares surge nearly 470% in blockbuster stock market debut
The company's shares soared by nearly 470% in its market debut, as the AI boom drives chip demand.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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