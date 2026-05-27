Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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27.05.2026 12:55:25
Chinese dissident found at sea detained in South Korea
Dong Guangping, a former policeman who has been jailed for his opposition to China's Communist regime, was found drifting in a small rubber boat off South Korea's west coast.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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