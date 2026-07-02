Chinese Energy Holdings Aktie

Chinese Energy Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J08Y / ISIN: HK0000117611

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02.07.2026 07:24:37

Chinese energy group’s shares triple in Asia’s biggest IPO this year

China Resources New Energy raises $3.6bn amid heavy demand from retail investorsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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