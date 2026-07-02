Chinese Energy Holdings Aktie
WKN DE: A1J08Y / ISIN: HK0000117611
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02.07.2026 07:24:37
Chinese energy group’s shares triple in Asia’s biggest IPO this year
China Resources New Energy raises $3.6bn amid heavy demand from retail investorsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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